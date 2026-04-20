20 Nisan 2026 Pazartesi / 4 Zilkade 1447
Spor

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı! İşte maç takvimi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları yarın oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak.

AA20 Nisan 2026 Pazartesi 10:21 - Güncelleme:
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları yarın başlayacak.

Kupada çeyrek final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakiplerine üstünlük kuran taraflar, adını yarı finale yazdıracak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final programı şöyle:

Yarın:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

22 Nisan Çarşamba:

20.30 Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği (RAMS Park)

23 Nisan Perşembe:

18.45 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.45 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)



