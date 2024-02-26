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Spor

Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu heyecanı yarın başlayacak. İlk maç MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

AA26 Şubat 2024 Pazartesi 10:20 - Güncelleme:
Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu başlıyor
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasıyla başlayacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonucunda rakiplerini saf dışı bırakacak ekipler, adını yarı finale yazdıracak.

Çeyrek final maç programı şu şekilde:

Yarın:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

29 Şubat Perşembe:

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

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