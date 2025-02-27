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Spor

Türkiye Kupası'nda derbi heyecanı! İşte çeyrek finalistler

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu. Grubunu ikinci sırada bitiren Galatasaray çeyrek finalde Trabzonspor, Fenerbahçe veya Beşiktaş'a konuk olacak.

Haber Merkezi27 Şubat 2025 Perşembe 21:18 - Güncelleme:
Türkiye Kupası'nda derbi heyecanı! İşte çeyrek finalistler
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu.

Kupada gruplarında ilk sırada yer alan Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Konyaspor seri başı olacak.

Gruplarında ikinci sırada yer alan İskenderunspor, Göztepe, Bodrumspor ve Galatasaray ise seri başı olmayan takımlar oldu.

Kupada kendi grubundaki takımla eşleşilemediği için Galatasaray'ın çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri Trabzonspor, Fenerbahçe veya Beşiktaş olacak.

Tek maça eleme usulüne göre devam edecek kupada maçlar, seri başı takımların sahasında olacak.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları Kura Çekimi, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir" ifadesi yer aldı.

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