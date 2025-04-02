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Spor

Türkiye Kupası'nda erken final! Ezeli rakipler karşı karşıya

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. İki ezeli rakibin karşılaşacağı maç 'erken final' olarak adlandırılıyor. İşte detaylar...

AKŞAM2 Nisan 2025 Çarşamba 08:48 - Güncelleme:
Türkiye Kupası'nda erken final! Ezeli rakipler karşı karşıya
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, bugün sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren iki takım, kupada yarı finale yükselmek için mücadele edecek. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakem olarak görev yapacak. Süper Lig'de diğer rakiplerinin oldukça önünde şampiyonluk yarışı veren iki dev kulüp, bu kupanın da favorisi olarak gösteriliyor. Bu nedenle bugünkü karşılaşma 'erken final' olarak adlandırılıyor.

KANARYA TAM KADRO HAZIR

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde, sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos forma giyebilecek duruma geldi. Sezon başından bu yana sakatlıklar sebebiyle tam kadro olamayan Jose Mourinho'nun ekibinde Galatasaray derbisi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Galatasaray'da sakatlığını atlatan Ismail Jakobs'un yanı sıra Macaristan Milli Takımı'ndan dönüşte ağrıları bulunduğu için Beşiktaş derbisine çıkmayan Roland Sallai kadroda yer aldı. Ağrıları bulunan Elias Jelert'in durumu ise belirsiz. İki teknik direktör de oyuncularının son durumuna göre derbinin ilk 11'ine karar verecek.

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK ÖNEMLİ

Tek maç üzerinden yapılacak çeyrek final müsabakasını kazanan taraf yarı finale yükselecek. Maçın 90 dakikalık bölümünde kazanan çıkmazsa 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. Fenerbahçe derbisinden sonra 30. haftayı maç yapmadan geçecek Galatasaray, 31. haftada deplasmanda çıkacağı Samsunspor maçıyla ligdeki mücadelesine devam edecek. Fenerbahçe ise pazar günü Trabzonspor'u kendi sahasında ağırlayacak. Her iki takım da derbi mücadelesinde galip gelerek ligdeki şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlüğü eline almak istiyor.

MOURİNHO İLK PEŞİNDE

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk edeceği Türkiye Kupası mücadelesi Mourinho için ayrı bir önem taşıyor. Portekizli teknik adam, SarıLacivertliler ile ilk derbi galibiyetini elde etmek istiyor. F.Bahçe, Mourinho yönetiminde Beşiktaş'a ligin ilk yarısında mağlup olurken, Galatasaray'a karşı da Süper Lig'in ilk yarısındaki maçta kendi evinde mağlup olmuştu. Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı deplasmanda ise golsüz beraberlik aldı. Portekizli teknik adam, Galatasaray'ı kupada eleyerek ligin geri kalanında psikolojik üstünlüğü eline almak istiyor.

OKAN BURUK FENER'E ÜSTÜN

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sarı-Kırmızılılar'ın başında Fenerbahçe ile 7 kez karşılaştı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu derbilerde 1'i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren Okan Buruk, sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho ile de 3. defa karşı karşıya gelecek. İkisi de Trendyol Süper Lig'de oynanan maçlarda Buruk'un ekibi, Kadıköy'deki mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanırken, RAMS Park'taki derbi ise başladığı gibi 0-0 sona erdi.

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