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Spor

Türkiye Kupası'nda grup aşaması son hafta maçlarıyla tamamlanıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması, üçüncü ve son hafta maçları yarın başlıyor. İlk 8'e adını yazdıran takımlar çeyrek finale yazdıracak.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 10:17 - Güncelleme:
Türkiye Kupası'nda grup aşaması son hafta maçlarıyla tamamlanıyor
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Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması, üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.

A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

Dört grupta yarın, 26 ve 27 Şubat'ta yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

15.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

15.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)

15.00 Kırklarelispor-Kocaelispor (Kırklareli Atatürk)

26 Şubat Çarşamba:

15.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor (Çorum Şehir)

20.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

20.30 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor (Atatürk Olimpiyat)

27 Şubat Perşembe:

16.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

16.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

19.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

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