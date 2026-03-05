İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9997
  • EURO
    51,0884
  • ALTIN
    7166.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye Kupası'nda grup aşaması tamamlandı! İşte çeyrek finale yükselen takımlar
Spor

Türkiye Kupası'nda grup aşaması tamamlandı! İşte çeyrek finale yükselen takımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda dördüncü ve son hafta maçları oynandı. Turnuvada adını çeyrek finale yazdıran 8 takım ise belli oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ5 Mart 2026 Perşembe 22:35 - Güncelleme:
Türkiye Kupası'nda grup aşaması tamamlandı! İşte çeyrek finale yükselen takımlar
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında dördüncü ve son hafta heyecanı bu akşam oynanan maçlarla birlikte tamamlandı. Karşılaşmaların ardından çeyrek finalde mücadele edecek ve seri başı olan takımlar belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda B Grubu'ndaki maçlarla birlikte grup aşaması tamamlandı. Samsunspor, Antalyaspor'u Ndiaye ve Marius'un golleriyle 2-0 yendi. Karadeniz ekibi, 12 puanla grubunu lider bitirerek çeyrek finale yükseldi.

Grubun diğer maçında Konyaspor, Eyüpspor'u Claro'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 yendi ve 12 puanla grubunu ikinci sırada bitirdi. Samsunspor'un ardından Konyaspor'da çeyrek finale çıktı.

B Grubu'nda çeyrek finale çıkan diğer takım Gençlerbirliği oldu. Ankara ekibi, Aliağa'yı deplasmanda 3-1 yendi. Gençlerbirliği'nin gollerini Samed Onur (2) ve Yiğit Aydar attı.

Gençlerbirliği puanını 10 yaptı ve en iyi 3.'ler arasına girerek adını çeyrek finale yazdırdı.

B Grubu'nda Iğdır FK, Eyüpspor, Bodrumspor, Aliağa ve Antalyapor elendi.

İşte kupada yoluna devam eden takımlar...

SERİ BAŞI

- Galatasaray

- Beşiktaş

- Samsunspor

- Konyaspor

SERİ BAŞI OLMAYAN

- Fenerbahçe

- Trabzonspor

- Gençlerbirliği

- Alanyaspor

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.