Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında dördüncü ve son hafta heyecanı bu akşam oynanan maçlarla birlikte tamamlandı. Karşılaşmaların ardından çeyrek finalde mücadele edecek ve seri başı olan takımlar belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda B Grubu'ndaki maçlarla birlikte grup aşaması tamamlandı. Samsunspor, Antalyaspor'u Ndiaye ve Marius'un golleriyle 2-0 yendi. Karadeniz ekibi, 12 puanla grubunu lider bitirerek çeyrek finale yükseldi.

Grubun diğer maçında Konyaspor, Eyüpspor'u Claro'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 yendi ve 12 puanla grubunu ikinci sırada bitirdi. Samsunspor'un ardından Konyaspor'da çeyrek finale çıktı.

B Grubu'nda çeyrek finale çıkan diğer takım Gençlerbirliği oldu. Ankara ekibi, Aliağa'yı deplasmanda 3-1 yendi. Gençlerbirliği'nin gollerini Samed Onur (2) ve Yiğit Aydar attı.

Gençlerbirliği puanını 10 yaptı ve en iyi 3.'ler arasına girerek adını çeyrek finale yazdırdı.

B Grubu'nda Iğdır FK, Eyüpspor, Bodrumspor, Aliağa ve Antalyapor elendi.

İşte kupada yoluna devam eden takımlar...

SERİ BAŞI

- Galatasaray

- Beşiktaş

- Samsunspor

- Konyaspor

SERİ BAŞI OLMAYAN

- Fenerbahçe

- Trabzonspor

- Gençlerbirliği

- Alanyaspor