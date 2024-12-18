Türkiye Kupası'nda heyecan 5. eleme turu ile devam ediyor! İşte günün sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile Süper Lig ekibi Sivasspor karşı karşıya geldi.

Keçiörengücü, 4. dakikada Recep Taşbakır'ın golüyle öne geçti.

Sivasspor, 32 ve 60. dakikalarda Queensy Menig, 38. dakikada Emrah Başsan, 57. dakikada Turaç Böke'nin penaltı golleriyle tura uzandı.

Sivasspor, bu sonuçla eleme turunu geçti ve adını grup aşamasına yazdırdı.

Bir diğer maçta Bodrum FK, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Kastamonuspor'u 6-1 yendi ve adını grup aşamasına yazdırdı.

GÜNÜN DİĞER MAÇLARINDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Boluspor-Trabzon FK: 4-0

Esenler Erokspor-İstanbulspor: 1-2

Çorluspor-Kocaelispor: 2-3