İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2024 Çarşamba / 17 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,0206
  • EURO
    36,7279
  • ALTIN
    2970.18
  • BIST100
    9915.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye Kupası'nda heyecan 5. eleme turu ile devam ediyor! İşte günün sonuçları
Spor

Türkiye Kupası'nda heyecan 5. eleme turu ile devam ediyor! İşte günün sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. eleme turu maçlarıyla devam ediyor. Sivasspor deplasmanda konuk olduğu Keçiörengücü'nü 4-1'lik skorla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

18 Aralık 2024 Çarşamba 15:40 - Güncelleme:
Türkiye Kupası'nda heyecan 5. eleme turu ile devam ediyor! İşte günün sonuçları
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile Süper Lig ekibi Sivasspor karşı karşıya geldi.

Keçiörengücü, 4. dakikada Recep Taşbakır'ın golüyle öne geçti.

Sivasspor, 32 ve 60. dakikalarda Queensy Menig, 38. dakikada Emrah Başsan, 57. dakikada Turaç Böke'nin penaltı golleriyle tura uzandı.

Sivasspor, bu sonuçla eleme turunu geçti ve adını grup aşamasına yazdırdı.

Bir diğer maçta Bodrum FK, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Kastamonuspor'u 6-1 yendi ve adını grup aşamasına yazdırdı.

GÜNÜN DİĞER MAÇLARINDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Boluspor-Trabzon FK: 4-0

Esenler Erokspor-İstanbulspor: 1-2

Çorluspor-Kocaelispor: 2-3

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.