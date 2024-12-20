Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekiminde 24 takım yer alacak ve 6 takımlı 4 grup oluşturulacak. Gruplarda yer alan her takım, 1, 2 ve 3. torbalardan gelen takımlardan biri ile birer maç olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Müsabakalar onucunda, gruplarında ilk iki sırayı alan toplam 8 takım çeyrek final turuna katılmaya hak kazanacak.

Kura çekimi tamamlandı. Eşleşmeler şöyle:

A Grubu: Trabzonspor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Fatih Karagümrük, İskenderunspor

B Grubu: Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Göztepe, İstanbulspor, Erzurumspor

C Grubu: Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor, Eyüpspor, Ahlatçı Çorum FK, Boluspor

D Grubu: Beşiktaş, Sivasspor, Antalyaspor, Bodrum FK, Kocaelispor, Kırklarelispor