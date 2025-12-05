Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarında rakiplerini eleyen 19 takım gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye Kupası grup aşaması torbaları belli oldu. Kupada toplam 24 takımın katılacağı grup müsabakalarının kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE KUPASI'NIN STATÜSÜ

Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.

Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.

1. TORBA

- Galatasaray

- Fenerbahçe

- Samsunspor

- Beşiktaş

- Başakşehir

- Eyüpspor

2. TORBA

- Trabzonspor

- Rizespor

- Konyaspor

- Alanyaspor

- Gaziantep FK

- Antalyaspor

3. TORBA

- Kocaelispor

- Gençlerbirliği

- Karagümrük

- Bodrumspor

- İstanbulspor

- Erzurumspor

4. TORBA

- Boluspor

- Iğdır FK

- Keçiörengücü

- Beyoğlu Yeniçarşı FK

- Fethiyespor

- Aliağa FK