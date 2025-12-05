İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2025 Cuma / 15 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5282
  • EURO
    49,6652
  • ALTIN
    5779.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye Kupası'nda kura günü! Gruplar belli oluyor
Spor

Türkiye Kupası'nda kura günü! Gruplar belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi, bugün yapılacak. Kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi5 Aralık 2025 Cuma 08:19 - Güncelleme:
Türkiye Kupası'nda kura günü! Gruplar belli oluyor
ABONE OL

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarında rakiplerini eleyen 19 takım gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye Kupası grup aşaması torbaları belli oldu. Kupada toplam 24 takımın katılacağı grup müsabakalarının kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE KUPASI'NIN STATÜSÜ

Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.

Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.

1. TORBA

- Galatasaray

- Fenerbahçe

- Samsunspor

- Beşiktaş

- Başakşehir

- Eyüpspor

2. TORBA

- Trabzonspor

- Rizespor

- Konyaspor

- Alanyaspor

- Gaziantep FK

- Antalyaspor

3. TORBA

- Kocaelispor

- Gençlerbirliği

- Karagümrük

- Bodrumspor

- İstanbulspor

- Erzurumspor

4. TORBA

- Boluspor

- Iğdır FK

- Keçiörengücü

- Beyoğlu Yeniçarşı FK

- Fethiyespor

- Aliağa FK

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.