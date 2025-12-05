İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

Türkiye Kupası'nda kura zamanı! Son 24 takım belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı tamamlandı. Rakiplerini eleyen 19 takım gruplara kaldı. 24 takımın yer alacağı grup aşamasında kura çekimi bugün saat 15.00'te gerçekleşecek.

5 Aralık 2025 Cuma 00:35
Türkiye Kupası'nda kura zamanı! Son 24 takım belli oldu
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarında rakiplerini eleyen 19 takım gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

Kupanın 4. turunda rakiplerini saf dışı bırakan TÜMOSAN Konyaspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Sipay Bodrum FK, Aliağa Futbol, ikas Eyüpspor, İstanbulspor, Erzurumspor FK, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Beyoğlu Yeni Çarşı, Trabzonspor, Gaziantep FK, Boluspor, Fethiyespor, Alagöz Holding Iğdır FK, Hesap.com Antalyaspor, Corendon Alanyaspor adını gruplara yazdırdı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor da doğrudan grup aşamasında yer alacak.

Kupada toplam 24 takımın katılacağı grup müsabakalarının kura çekimi, yarın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

