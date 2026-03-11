İSTANBUL 15°C / 6°C
Spor

Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşlemeleri netleşti. Kura çekiminin ardından kupadaki yarı final eşleşmeleri de belli oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ11 Mart 2026 Çarşamba 13:43 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları Kura Çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirildi.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Beşiktaş - Alanyaspor

Konyaspor - Fenerbahçe

Gaatasaray - Gençlerbirliği

Samsunspor - Trabzonspor

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Galatasaray / Gençlerbirliği - Samsunspor / Trabzonspor

Beşiktaş / Alanyaspor - Konyaspor / Fenerbahçe

MAÇ TARİHLERİ BELLİ DEĞİL

Maç tarihleri, Galatasaray ve Samsunspor'un Avrupa'daki sonuçlarına göre değişiklik gösterecek ve TFF tarafından daha sonra duyurulacak.

Galatasaray ve Samsunspor elenirse 21-22-23 Nisan tarihlerinde kupa çeyrek final maçları oynanacak.

