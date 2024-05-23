Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek için kozlarını paylaşacak. Müsabaka bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20:45'te başlayacak. Bu arada Türkiye Kupası şampiyonunun alacağı para ödülü de merak konusu oldu. İşte finali kazanacak ve kaybedek olan takımın alacağı para ödülü...

TÜRKİYE KUPASI'NDA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takım 1 milyon 500 bin dolarlık (Yaklaşık 48.3 milyon TL) parayı kasasına koyacak.

Türkiye Kupası finalisti ise 900 bin dolar (Yaklaşık 29 milyon TL) kazanacak.

TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANAN TAKIM AVRUPA'DA ELEME OYNAYACAK MI?

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi bileti alacak. Söz konusu takım UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak ve bu aşamayı geçmesi halinde adını gruplara yazdıracak.

KUPAYI TRABZONSPOR KAZANIRSA NE OLACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor'un kazanması halinde Süper Lig'i 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne, Süper Lig'i 5. bitiren takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.

KUPAYI BEŞİKTAŞ KAZANIRSA NE OLACAK?

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanır ve ligi 4. sırada bitirirse Süper Lig'i 5. bitiren takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanır ve ligi 5. veya 6. sırada bitirirse Süper Lig'i 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Konferans Ligi biletini alacak.