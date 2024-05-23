İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2024 Perşembe / 16 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2159
  • EURO
    35,0501
  • ALTIN
    2444.08
  • BIST100
    10922.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye Kupası'nda ödül ne kadar? İşte kazananın kasasına girecek miktar
Spor

Türkiye Kupası'nda ödül ne kadar? İşte kazananın kasasına girecek miktar

Bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucunun yanı sıra kazanan kasasına girecek ödül miktarı da merak konusu oldu. İşte şampiyonun kazancı...

23 Mayıs 2024 Perşembe 09:31 - Güncelleme:
Türkiye Kupası'nda ödül ne kadar? İşte kazananın kasasına girecek miktar
ABONE OL

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek için kozlarını paylaşacak. Müsabaka bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20:45'te başlayacak. Bu arada Türkiye Kupası şampiyonunun alacağı para ödülü de merak konusu oldu. İşte finali kazanacak ve kaybedek olan takımın alacağı para ödülü...

TÜRKİYE KUPASI'NDA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takım 1 milyon 500 bin dolarlık (Yaklaşık 48.3 milyon TL) parayı kasasına koyacak.

Türkiye Kupası finalisti ise 900 bin dolar (Yaklaşık 29 milyon TL) kazanacak.

TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANAN TAKIM AVRUPA'DA ELEME OYNAYACAK MI?

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi bileti alacak. Söz konusu takım UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak ve bu aşamayı geçmesi halinde adını gruplara yazdıracak.

KUPAYI TRABZONSPOR KAZANIRSA NE OLACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor'un kazanması halinde Süper Lig'i 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne, Süper Lig'i 5. bitiren takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.

KUPAYI BEŞİKTAŞ KAZANIRSA NE OLACAK?

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanır ve ligi 4. sırada bitirirse Süper Lig'i 5. bitiren takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanır ve ligi 5. veya 6. sırada bitirirse Süper Lig'i 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Konferans Ligi biletini alacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.