29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
  Türkiye Kupası'nda tarih değişti! Final maçının günü ve saati belli oldu
Spor

Türkiye Kupası'nda tarih değişti! Final maçının günü ve saati belli oldu

TFF, Türkiye Kupası finalinin 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

HABER MERKEZİ29 Nisan 2026 Çarşamba 16:39
Türkiye Kupası'nda tarih değişti! Final maçının günü ve saati belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası ile ilgili bir açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak değiştirilmiştir. Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir."

TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNAL

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Konyaspor - Beşiktaş

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.