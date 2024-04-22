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Spor

Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacak.

AA22 Nisan 2024 Pazartesi 09:46 - Güncelleme:
Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın başlıyor
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasıyla start alacak.

Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Yarı final ikinci maçı ise 24 Nisan Çarşamba günü Trabzonspor ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında yapılacak. Müsabaka Papara Park'ta saat 20.30'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, rövanş maçlarının programı ise şu şekilde:

7 Mayıs Salı:

20.30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş)

8 Mayıs Çarşamba:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

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