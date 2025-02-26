Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son maçında Fenerbahçe, yarın saat 16.00'da deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kupaya grup aşamasından başlayan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa ve Erzurumspor FK'yı mağlup ederek 6 puan aldı ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Fenerbahçe, yarın alacağı puan veya puanlarla çeyrek finale yükselmenin hesaplarını yapıyor.

KUPADA 3. RANDEVU

Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibiyle Türkiye Kupası'nda da 2 kez karşılaştı. 2003-2004 sezonunda o zamanki adıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 2. tur maçında mücadele eden Fenerbahçe, 3-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu. Geçtiğimiz sezon ise iki ekip kupada son 16 turunda eşleşti. Kanarya, 2-0'lık skorla çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, bu sezon Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de kozlarını paylaşırken, sarı-lacivertliler müsabakayı 3-1 kazandı.

GAZİANTEP FK'NIN KUPA KARNESİ

Türkiye Kupası'na 4. turdan başlayan kırmızı-siyahlılar, Batman Petrolspor'u 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. 5. turda ise 52 Orduspor FK'yı 2-0 yenen Gaziantep FK, adını gruplara yazdırdı. Selçuk İnan'ın öğrencileri grupta ilk maçına İstanbulspor karşısında çıktı. Evinde oynadığı mücadeleden 4-0 galip ayrılan Güney ekibi, ikinci maçında Göztepe'ye 1-0 kaybetti.

SARI-LACİVERTLİLERDEN 16 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Süper Lig'de son olarak oynadığı Galatasaray derbisinde aldığı beraberlikle ligdeki 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, oynadığı son 16 maçta yenilgi yüzü görmedi. Son mağlubiyetini 11 Aralık 2024'te Athletic Bilbao karşısında alan Jose Mourinho'nun öğrencileri 10'u Süper Lig, 4'ü UEFA Avrupa Ligi, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 16 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Fenerbahçe bu süreçte 39 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

KIRMIZI-SİYAHLILAR EVİNDE 24 PUAN TOPLADI

Gaziantep ekibi, bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Sezon içerisinde sahasında 6 maçlık galibiyet serisi elde eden kırmızı-siyahlılar, iç sahada 12 maç oynadı. Bu süreçte 7 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı. Evindeki maçlarda 15 kez gol sevinci yaşayan Gaziantep FK, kalesinde 6 gol gördü ve iç sahada en az gol yiyen takım oldu.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Samet Çavuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Melih Kurt olacak.