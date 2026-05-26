Spor

Türkiye-Kuzey Makedonya maçının genel bilet satışları başladı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 1 Haziran Pazartesi günü Kuzey Makedonya ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.

AA26 Mayıs 2026 Salı 16:44 - Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Chobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri, www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.

Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları ise www.passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik oluşturarak bilet satın alabilecek.

Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

Fenerium Alt tüm bloklar: 1.500 lira

Maraton Alt tüm bloklar: 1.500 lira

Fenerium Üst tüm bloklar: 1000 lira

Maraton Üst tüm bloklar: 1000 lira

Kuzey kale arkası: 750 lira

Spor Toto kale arkası: 750 lira

