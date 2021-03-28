28 Mart 2021 Pazar 16:32 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 16:52

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye - Letonya maçına Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacağını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden "Türkiye-Letonya maçı taraftar bilgilendirmesi" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır.

Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır.

Türkiye-Letonya maçının biletleri ile ilgili detaylar ayrıca ilan edilecektir."