29 Mart 2021 Pazartesi 17:42 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 18:01

TFF, A Milli Takım'ın yarın Letonya'yla oynayacağı maça seyirci alınmasının Sağlık Kurulu tarafından uygun bulunmadığını duyurdu. Türkiye - Letonya maçı seyircisiz oynanacak.



TFF'nin açıklaması şöyle:

"Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu yeni bir değerlendirme yapmıştır.

Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır.

TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."