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Spor

Türkiye-Letonya maçının bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile 15 Ekim Pazar günü Konya'da yapacağı maçın öncelikli bilet satışları başladı.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 15:35 - Güncelleme:
Türkiye-Letonya maçının bilet satışı başladı
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A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim Pazar günü Konya'da Letonya ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakanın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

Letonya maçının genel bilet satışları ise yarın başlayacak.

Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 200, 300 ve 400 lira olarak belirlendi.

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