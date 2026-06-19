A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. İki ülke için de kritik önem taşıyan mücadeleye ilgi giderek artarken, karşılaşmaya kısa bir süre kala Paraguay basınında öne çıkan son gelişmeleri sizler için derledik.

İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK

Telefuturo, teknik direktör Gustavo Alfaro'nun ilk 11'de değişikliğe gideceğini belirterek orta sahada Damian Bobadilla yerine Matias Galarza'ya, forvette ise Tony Sanabria yerine Isidro Pitta'ya şans vererek oyun hacmini artırmayı planladığı bildirildi.

SAKATLIK SORUNU

EPI Noticias'de yer alan habere göre, Paraguay Milli Takımı'nda sakatlık krizi baş gösterdi. Verilen bilgilere göre Ramon Sosa ve Gustavo Caballero'nun son antrenmanlarda ağrı hissettiği ve Türkiye'ye karşı sahada olamayacakları belirtildi.

ABD YENİLGİSİ VE SONRASI...

Paraguay televizyonu NPY'nin aktardığına göre ise ABD yenilgisinin ardından kampta tam bir yas ve derin bir üzüntü havası hakimdi. Ancak teknik direktör Alfaro'nun oyuncularını motive ettiği bilgisine yer verildi.