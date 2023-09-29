Türkiye Plaj Futbolu Ligi başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı, 4 takımın katılımıyla start aldı.
Galip Dere Plajı'nda gerçekleştirilen müsabakaların ilk gününde City Line Alanya Belediyespor, Alanya Belediyespor'u 7-0 mağlup etti.
Günün ikinci maçında ise Türklerspor, Armoni Alanya Kestelspor'u 6-3 yendi.
Pazar günü sona erecek organizasyonda, City Line Alanya Belediyespor-Alanya Kestelspor ile Türklerspor-Alanya Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.