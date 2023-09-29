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Spor

Türkiye Plaj Futbolu Ligi başladı

TFF Plaj Futbol Ligi'nde Alanya etabı başladı.

29 Eylül 2023 Cuma 22:00 - Güncelleme:
Türkiye Plaj Futbolu Ligi başladı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı, 4 takımın katılımıyla start aldı.

Galip Dere Plajı'nda gerçekleştirilen müsabakaların ilk gününde City Line Alanya Belediyespor, Alanya Belediyespor'u 7-0 mağlup etti.

Günün ikinci maçında ise Türklerspor, Armoni Alanya Kestelspor'u 6-3 yendi.

Pazar günü sona erecek organizasyonda, City Line Alanya Belediyespor-Alanya Kestelspor ile Türklerspor-Alanya Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

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