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Spor

Türkiye - Portekiz maçı hangi kanalda?

CEV Avrupa Altın Ligi'nde Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz'i ağırlayacak. Peki Türkiye - Portekiz maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar...

AA4 Haziran 2022 Cumartesi 10:36 - Güncelleme:
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Portekiz'i konuk edecek.

Trabzon'daki Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Slovakya'yı 3-0, ikinci karşılaşmasında ise Portekiz'i 3-1 yenmişti.

Üç grupta ilk sırayı alan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final etabında karşı karşıya gelecek.

CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde ilk iki sırada yer alacak takımlar, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.

FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise önümüzdeki yıl, FIVB Milletler Ligi biletini alacak.

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