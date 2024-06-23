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Spor

Türkiye-Portekiz maçında yaşananlar UEFA'yı harekete geçirdi

Türkiye ile Portekiz maçında oyun, sahaya giren taraftarlar yüzünden sık sık durdu. UEFA'nın yaşananlarla ilgili soruşturma başlattı.

23 Haziran 2024 Pazar 16:38 - Güncelleme:
Türkiye-Portekiz maçında yaşananlar UEFA'yı harekete geçirdi
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A Milli Takım'ın Portekiz'e 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada oyun sık sık Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektirmek isteyen taraftarların sahaya girmesi nedeniyle durdu.

BERNARDO SILVA: SİNİR BOZUCU

Karşılaşma boyunca toplam 6 kişinin Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektirmek için sahaya girmesi tepki çekti. Maçın sonunda açıklamada bulunan Bernardo Silva, "Sadece sahaya bir taraftar girdiği için oyunu her zaman durdurmak zorunda kalmak biraz sinir bozucu." ifadelerini kullandı.

ROBERTO MARTINEZ: ENDİŞE VERİCİ

Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez ise "Bu endişe verici çünkü bugün taraftarların niyeti iyiydi. Ancak niyetleri iyi olmayan taraftarların sahaya girmesi durumunda zor anlar yaşanacaktır. Bunun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Oyuncuların sahada bu kadar açıkta kalması iyi değil." ifadelerini kullandı.

UEFA'DAN SORUŞTURMA

UEFA'nın Portekiz-Türkiye maçında taraftarların sahaya bu kadar sık girmesiyle ilgili soruşturma başlattığı ve güvenlik önlemlerinin gelecek maçlarda arttırılacağı belirtildi.

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