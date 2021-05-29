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Spor

Türkiye, Portekiz'i devirdi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi ilk etap ikinci maçında Portekiz'i 25-19, 26-24 ve 25-17'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 18:23 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 18:23
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İlk iki maçından da galibiyetle ayrılan millilerde, Portekiz karşısında en skorer isim 20 sayıyla Adis Lagumdzija olurken, bu oyuncuya; Burak 12, Yiğit 9, Efe ve Bedirhan 4'er, Oğuzhan 2, Ahmet, Murat ve Mirza 1'er sayıyla eşlik etti.

Filenin Efeleri, yarın ilk etaptaki son maçında TSİ 19.00'da Belarus ile karşılaşacak.

SALON: Chyzhovka-Arena

HAKEMLER: Siarhei Vaitsiakhovich (Belarus), Kanstantsin Asipchyk (Belarus)

PORTEKİZ: Tavares, Lourenco Martins, Phelipe Martins Ferreira, Marques, Cveticanin, Casas (L), (Da Silva Violas, Gomies, Alves)

TÜRKİYE: Oğuzhan, Murat, Yiğit, Bedirhan, Adis, Burak, Beytullah (L), Caner (L), (Ahmet, Mirza, Efe)

SETLER: 19-25, 24-26, 17-25

SÜRE: 79 dakika (25′, 33′, 21′)

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