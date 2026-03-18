  Türkiye-Romanya maçının genel biletleri satışta
Spor

Türkiye-Romanya maçının genel biletleri satışta

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü Romanya'yı konuk edeceği maçın genel bilet satışı başladı.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 15:43 - Güncelleme:
Türkiye-Romanya maçının genel biletleri satışta
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Park'ta Romanya ile oynanacak maçın biletleri Passo üzerinden satın alınabilecek.

Bilet satışları, süresi devam eden tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo üyeliği olmayan takımların taraftarları ise Passo'nun internet sitesi üzerinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek.

Milli maç için öncelikli bilet satışı ise dün başlamıştı. Son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş taraftarlar bu satıştar faydalanabildi.

Müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP: 5 bin lira

Doğu Alt 115-116: 3 bin 500 lira

Batı Alt 102-125: 3 bin lira

Doğu Alt 114-117: 3 bin lira

Batı Üst 401-430: 2 bin 500 lira

Doğu Üst 415-416: 2 bin 500 lira

Batı Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira

Doğu Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira

Kuzey Alt: Bin 250 lira

Güney Alt: Bin 250 lira

Kuzey Üst: Bin 250 lira

Güney Üst: Bin 250 lira

