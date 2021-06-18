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Spor

Türkiye, Rusya'yı 18 sayı farkla devirdi

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya'yı 80-62 mağlup etti.

18 Haziran 2021 Cuma 23:04 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 23:04
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FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Türkiye, rakibini 80-62 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 14 sayıyla Türkiye'den Cedi Osman oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil

TÜRKİYE: Alperen Şengün 13, Cedi Osman 14, Sertaç Şanlı 13, Şehmus Hazer 11, Metecan Birsen 9, Melih Mahmutoğlu 11, Berk Uğurlu 5, Doğuş Özdemiroğlu 2, Sadık Emir Kabaca, Ömer Faruk Yurtseven 2, Göksenin Köksal, Buğrahan Tuncer,

RUSYA: Mozgov 12, Vorontsevich 6, Astapkovich 11, Kulagin 12, Kardanakhishvili 4, Motovilov, Ivlev 9, Ukhov 2, Antonov 2, Strebkov, Kvitkovskikh, Komolov 4

1'İNCİ PERİYOT: 17-19

DEVRE: 34-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-51

5 FAUL ALANLAR: 35.21 Metecan Birsen (Türkiye), 39.23 Vorontsevich (Rusya)

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