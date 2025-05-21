Türkiye Sigorta, Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru oldu

Türkiye Sigorta, 'Kadın ve Erkek Basketbol Milli Takımlar' ana sponsorluğuyla spora olan desteğini devam ettiriyor. İş birliğini duyurmak ve 'Kadın ve Erkek Basketbol Milli Takımların sponsorluk imzalarını atmak üzere Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay'ın katılımlarıyla Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) bir basın toplantısı düzenlendi.

İmza töreninde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Sayın Harun Erdenay, "Kadın ve Erkek Basketbol Milli Takımlarımız bu yaz Avrupa Şampiyonaları'nda sahaya çıkacaklar. Umuyorum ki, Ay Yıldızlı formalarımızla yeni zaferler yaşayacak, hep birlikte gururlanacağız. Türkiye Sigorta ile iş birliğimizi Kadın ve Erkek Milli Takımlarımızın Ana Sponsoru olarak taçlandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Milli takımlarımızın sahada ve saha dışında güçlenmesine katkı sağlayacak bu destekle birlikte, Türkiye Sigorta logosunu artık milli formalarımızda da göreceğiz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak temel hedefimiz, Türk basketbolunu her alanda daha ileriye taşımaktır. Türk basketboluna verdikleri değerli katkılar için Türkiye Sigorta ailesine teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Sayın Taha Çakmak ise iş birliğine ilişkin şöyle konuştu: "Ülkemizin birleştirici ve bütünleştirici bir markası olarak gücümüzü adımızdan alırken, Kadın ve Erkek Basketbol Milli Takımlarımıza, Ay Yıldızımıza olan inancımızla destek vermenin gururunu yaşıyoruz. Yerli ve milli bir marka olarak ülkemizin milli takımının yanında olmak bizim için çok kıymetli. Biz, tüm faaliyetlerimizin odağında milli sorumluluk anlayışımızla Türkiye'nin sigortası olmak üzere yola çıktık. Bu ruhu, milli basketbol takımlarımızın ana sponsorluğuyla yansıtacak olmanın ve Türk sporuna değer katmanın heyecanı içindeyiz. Azim, inanç ve cesaretlerine hayran olduğumuz Ay Yıldızlı sporcularımızın ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil edeceklerini görmek, bizlere ilham veriyor. Avrupa Şampiyonaları'nda her iki milli takımımızın da alacağı başarılar ile göğsümüzü kabartacaklarına hiç şüphem yok. Türkiye Sigorta ailesi olarak Kadın ve Erkek Basketbol Milli Basketbol Takımlarımıza FIBA 2025 Avrupa Şampiyonaları'nda başarılar dileriz. Türk basketbolunun sigortası, bu heyecanın güvencesi olmaya devam edeceğiz."