Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta, yarın oynanacak üç maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

18.00 Trabzonspor-Bahçeşehir Koleji (Hayri Gür)

18.00 Glint Manisa Basket-Beşiktaş GAİN (Muradiye Spor Kompleksi)

20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)

28 Mart Cumartesi:

13.00 Safiport Erokspor-Galatasaray MCT Technic (Sinan Erdem)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)

29 Mart Pazar:

15.30 Anadolu Efes-Tofaş (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Karşıyaka-Mersinspor (Mustafa Kemal)

20.30 Bursaspor-Fenerbahçe Beko (Tofaş Spor Salonu)