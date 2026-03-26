  Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta heyecanı! İşte maç takvimi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta heyecanı yarın başlıyor. Üç güne yayılan sekiz karşılaşmada Anadolu Efes-Tofaş ve Bursaspor-Fenerbahçe Beko gibi dikkat çekici eşleşmeler basketbol severleri ekran başına çekecek.

AA26 Mart 2026 Perşembe 10:42 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta, yarın oynanacak üç maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

18.00 Trabzonspor-Bahçeşehir Koleji (Hayri Gür)

18.00 Glint Manisa Basket-Beşiktaş GAİN (Muradiye Spor Kompleksi)

20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)

28 Mart Cumartesi:

13.00 Safiport Erokspor-Galatasaray MCT Technic (Sinan Erdem)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)

29 Mart Pazar:

15.30 Anadolu Efes-Tofaş (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Karşıyaka-Mersinspor (Mustafa Kemal)

20.30 Bursaspor-Fenerbahçe Beko (Tofaş Spor Salonu)

  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
  • Trabzonspor
  • Beşiktaş GAİN

ÖNERİLEN VİDEO

Trafik magandası dehşet saçtı: Ailesinin gözü önünde saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
