Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta heyecanı yarın başlıyor

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, oynanacak müsabakaların programı açıklandı.
İşte maç programı:
TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Reeder Samsunspor (Gazanfer Bilge)
18.00 Çağdaş Bodrumspor-Galatasaray Ekmas (Menteşe)
20.30 Bursaspor İnfo Yatırım-TOFAŞ (Tofaş)
30 Mart Cumartesi:
13.00 Türk Telekom-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ankara)
15.30 Darüşşafaka Lassa-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18.00 Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
2 Nisan Salı:
18.00 Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)
20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet (Ülker)
TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ
Yarın:
15.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Çayırova Belediyesi (Altındağ Atatürk)
17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Kurtdereli)
30 Mart Cumartesi:
13.00 Sigortam.net-Konyaspor (BJK Emlakjet)
14.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (M. Sait Zarifoğlu)
14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Esenler Erokspor (Kocaeli Atatürk)
15.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Kapaklıspor (Gölbaşı)
16.00 Gaziantep Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Karataş Şahinbey)
17.00 Pizza Lazza Haremspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Şehit Mustafa Özel)
20.00 Semt77 Yalovaspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (90. Yıl)