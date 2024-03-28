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Spor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta heyecanı yarın başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 31. hafta mücadeleleri yarın başlayacak.

AA28 Mart 2024 Perşembe 10:02 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta heyecanı yarın başlıyor
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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, oynanacak müsabakaların programı açıklandı.

İşte maç programı:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Reeder Samsunspor (Gazanfer Bilge)

18.00 Çağdaş Bodrumspor-Galatasaray Ekmas (Menteşe)

20.30 Bursaspor İnfo Yatırım-TOFAŞ (Tofaş)

30 Mart Cumartesi:

13.00 Türk Telekom-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ankara)

15.30 Darüşşafaka Lassa-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

2 Nisan Salı:

18.00 Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet (Ülker)

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Yarın:

15.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Çayırova Belediyesi (Altındağ Atatürk)

17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Kurtdereli)

30 Mart Cumartesi:

13.00 Sigortam.net-Konyaspor (BJK Emlakjet)

14.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Esenler Erokspor (Kocaeli Atatürk)

15.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Kapaklıspor (Gölbaşı)

16.00 Gaziantep Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Karataş Şahinbey)

17.00 Pizza Lazza Haremspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Şehit Mustafa Özel)

20.00 Semt77 Yalovaspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (90. Yıl)

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