16 Ekim 2025 Perşembe
Spor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta heyecanı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

16 Ekim 2025 Perşembe 10:42
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın, 18 Ekim Cumartesi, 19 Ekim Pazar ve 20 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Bu hafta derbi heyecanı yaşanacak ve Galatasaray pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Beşiktaş da deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:

Yarın

19.00 Büyükçekmece Basketbol - Bahçeşehir Koleji

18 Ekim Cumartesi

13.00 Esenler Erokspor - Beşiktaş

15.30 Türk Telekom- Aliağa Petkimspor

18.00 Bursaspor Basketbol - Manisa Basket

19 Ekim Pazar

13.00 Merkezefendi Belediye Basket - Trabzonspor

15.30 Galatasaray - Fenerbahçe

18.00 Mersinspor - Tofaş

20 Ekim Pazartesi

19.00 Karşıyaka - A. Efes

