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Spor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta perdesi yarın açılacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta maçları yarın oynanacak Beşiktaş Fibabanka-Semt77 Yalovaspor maçıyla başlayacak.

AA27 Mart 2025 Perşembe 10:08 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta perdesi yarın açılacak
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, yarın oynanacak Beşiktaş Fibabanka-Semt77 Yalovaspor mücadelesiyle başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Beşiktaş Fibabanka-Semt77 Yalovaspor (BJK Fibabanka)

29 Mart Cumartesi:

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka Lassa (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Karşıyaka-Bursaspor Yörsan (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 TOFAŞ-Manisa Basket Divissa (TOFAŞ)

30 Mart Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Mersinspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Galatasaray-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Basketbol Gelişim Merkezi)

31 Mart Pazartesi:

18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)

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