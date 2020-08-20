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Spor

Türkiye-Sırbistan maçı Gaziantep'te

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Millilerimiz 14 Ekim'de karşılacağı Sırbistan maçını Gaziantep'te oynayacak.

AA20 Ağustos 2020 Perşembe 20:35 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 20:36
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Gaziantep Valisi Davut Gül, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye ile Sırbistan arasında 14 Ekim'de yapılacak milli maçın, kentte oynanacağını açıkladı.

Davut Gül, Kalyon Stadı'nın tahsisi için Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliğinden Gaziantep Futbol Kulübüne gönderilen resmi yazıyı sosyal medya hesabından paylaşarak, Türkiye-Sırbistan maçının kentlerinde yapılacağını duyurdu.

Gül, maçın Gaziantep'te oynanmasına vesile olduklarını aktardığı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile diğer ilgililere de teşekkür etti.

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