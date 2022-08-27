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Spor

Türkiye - Sırbistan maçı hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu ikinci maçında Sırbistan'ı konuk edecek. Peki Türkiye - Sırbistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

AA27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:40 - Güncelleme:
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu ikinci maçında yarın Sırbistan'ı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Kapalı gişe oynanacak müsabaka, NTV'den naklen yayımlanacak.

Milliler, ikinci turdaki ilk maçında Letonya'ya deplasmanda 111-85 yenildi. Sırbistan ise sahasında Yunanistan'ı 100-94 mağlup etti.

Türkiye, I Grubu'nda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet sonucunda 5. sırada yer alıyor. Elemelerde oynadığı maçların 2'sini kazanan ve 3'ünden mağlup ayrılan Sırbistan ise averajla 4. basamakta bulunuyor.

Takımların ilk aşamada elde ettiği puanları taşıdığı ikinci turdaki 4 grupta ilk üç sırayı alan toplam 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

I Grubu puan durumu ve milli takımın yapacağı maçların programı şu şekilde:

PUAN DURUMU:

TakımOGMP
Letonya5419
Yunanistan5328
Belçika5328
Sırbistan5237
Türkiye5237
Büyük Britanya5146

MAÇ PROGRAMI:

10 Kasım: Türkiye-Belçika

13 Kasım: Sırbistan-Türkiye

24 Şubat 2023: Türkiye-Letonya

27 Şubat 2023: Belçika-Türkiye

ADAY KADRO:

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Shane Larkin, Ercan Osmani, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sertaç Şanlı, Alperen Şengün.

  • Türkiye - Sırbistan maçı hangi kanalda
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  • A Milli Erkek Basketbol Takımı

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