14 Ekim 2020 Çarşamba 17:42 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 17:42

Türkiye Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta? sorusunun cevabı Milli mücadele öncesinde merak ediliyor. UEFA Uluslar Liginde mücadelesini sürdürmek isteyen A Milli Takım bu akşam Sırbistan karşısında kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Grupta mücadele eden ve oynadığı 3 karşılaşmada galibiyeti bulunmayan Türkiye bugün oynayacağı karşılaşmayı kazanması durumunda gruplardaki iddiasını sürdürecek. Peki Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye Sırbistan maçı ile ilgili bilgiler

A Milliler, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında Sırbistan'ı TT Stadı'nda ağırlayacak. 21.45'te başlayacak maçı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek. İki takım tarihinde ikinci kez karşılaşacak. TFF, Türkiye-Sırbistan maçında 198 loca alanına %50 kapasitesi oranında seyirci alınacağını açıkladı. Türkiye Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 3'ün üçüncü haftada karşı karşıya gelecek Türkiye ile Sırbistan maçı 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.45’te başlayacak. Mücadele Türk Telekom Stadı’nda oynanacak.

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye’nin Sırbistan’ı ağırlayacağı karşılaşma saat 21.45’te TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ULUSLAR B LİGİ 3. GRUP PUAN DURUMU!

1- Rusya 7 puan

2- Macaristan 6 puan

3- TÜRKİYE 2 puan

4- Sırbistan 1 puan

TÜRKİYE SIRBİSTAN MUHTEMEL 11'LER

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

3 EKSİK VAR

Milli takımda sarı kart cezalısı Ozan Kabak ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan ve Efecan Karaca bu mücadelede forma giyemeyecek. Öte yandan Teknik Direktör Şenol Güneş, maçta oynayamayacak olan bir diğer ismin ise Leicester forması giyen yıldız oyuncu Çağlar Söyüncü olduğunu açıkladı.

SIRBİSTAN İLE İKİNCİ KARŞILAŞMA OYNANACAK!

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile tarihinde sadece bir kez karşılaştı. 6 Eylül’de deplasmanda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Şenol Güneş yönetimindeki ay yıldızlı ekibimiz bugün oynayacağı karşılaşma ile ikinci kez Sırbistan karşısında sahaya çıkacak.