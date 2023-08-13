Türkiye Süper Enduro Şampiyonası gerçekleştirildi

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.



Kartepe Motosiklet Kulübünün ev sahipliğinde "Süper Enduro GP, Enduro Prestij, Enduro Usta, Enduro Hobi, Enduro Genç ve Enduro Veteran" kategorilerinde yapılan şampiyonada sporcular, zorlu engelleri geçmeye çalıştı.

Yarışlara motosiklet tutkunları da yoğun ilgi gösterdi. Kocaeli ve çevre illerden gelen seyirciler, parkurun çevresini doldurdu.

Yarışma sonunda "Süper Enduro GP" kategorisinde Aykut Kızıltan birinci olurken, Rafet Karakuş ikinci, Arif Şişman üçüncü sırayı aldı.

Kategorilerine göre dereceye giren diğer sporcular ise şöyle:

Enduro Veteran: Recep Bahadır Çaktı, Aydın Kırdar, Savaş Serim

Enduro Hobi: Gökhan Gökçe, Kayra Yurtsever, Osman Karatepe,

Enduro Usta: Aykut Kızıltan, Arif Şişman, Murat Can Köse

Enduro Genç: Mustafa Resul Kurtuluş, Mert Koç, Kadirhan Kocabaş

Enduro Prestij: Rafet Karakuş, Mehmet Emin Musaoğlu, Nurdoğan Kuzu.

Dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.