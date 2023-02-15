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Spor

Türkiye Tek Yürek: 4 büyüklerin başkanlarından destek

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde büyük bir yıkıma yol açana depremin yaralarını sarmak için ortak yayın kapsamında gerçekleştirilen yardım kampanyasına 4 büyüklerin başkanları da katıldı.

15 Şubat 2023 Çarşamba 23:05 - Güncelleme:
Türkiye Tek Yürek: 4 büyüklerin başkanlarından destek
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Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için tüm televizyon kanalları bir araya geldi. Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayanlar için Türkiye'nin tek yürek olduğu canlı yayın, tüm kanallarda aynı anda ekranlara geliyor.

4 BÜYÜK KULÜBÜN BAŞKANLARINDAN KAMPANYAYA DESTEK

Ahmet Nur Çebi, Ali Koç, Dursun Özbek ve Ahmet Ağaoğlu Türkiye'nin tek yürek olduğu canlı yayına stüdyodan katıldı.

4 büyük kulübün başkanı canlı yayında bağış topladı.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'den Altay Bayındır ve Beşiktaş'tan Cenk Tosun da kampanyada görev aldı.

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