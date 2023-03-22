İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2023 Çarşamba / 1 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0695
  • EURO
    20,7066
  • ALTIN
    1205.68
  • BIST100
    5001.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye U-19 Milli Takımı, İzlanda ile 2-2 berabere kaldı
Spor

Türkiye U-19 Milli Takımı, İzlanda ile 2-2 berabere kaldı

UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elit Tur'da mücadele eden Türkiye, ilk maçında karşılaştığı İzlanda ile 2-2 berabere kaldı.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 23:30 - Güncelleme:
Türkiye U-19 Milli Takımı, İzlanda ile 2-2 berabere kaldı
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşma, İngiltere'de St George's Park'ta oynandı.

Ay-yıldızlı ekibin gollerini 19. dakikada Ayberk Karapo ve 48. dakikada İlker Akar atarken, İzlanda'nın gollerini 34. dakikada penaltıdan Orri Oskarsson ve 90. dakikada Kristian Hlynsson kaydetti.

Millilerde Emre Bilgin 29. dakikada, Efe Sarıkaya ise 81. dakikada kırmızı kart gördü.

19 Yaş Altı Milli Takımı, Elit Tur'da 25 Mart Cumartesi günü Macaristan, 28 Mart Salı günü ev sahibi İngiltere ile karşılaşacak.

Gruplarını lider bitiren 7 takım ve ev sahibi Malta, 3-16 Temmuz'da oynanacak finallerde mücadele edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.