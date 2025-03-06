İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2025 Perşembe / 7 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4497
  • EURO
    39,5297
  • ALTIN
    3417.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye ve Almanya düğmeye bastı! Hedef genç yıldız Mert Kömür
Spor

Türkiye ve Almanya düğmeye bastı! Hedef genç yıldız Mert Kömür

Türkiye Futbol Takımı, Almanya U20 takımının ve Augsburg'un 10 numarası Mert Kömür için düğmeye bastı.

HABER MERKEZİ6 Mart 2025 Perşembe 10:19 - Güncelleme:
Türkiye ve Almanya düğmeye bastı! Hedef genç yıldız Mert Kömür
ABONE OL

Almanya U20 takımının ve Augsburg'un 10 numarası Mert Kömür için TFF yetkilileri harekete geçti.

Bild'de yer alan habere göre; Almanya da oyuncuyu milli takımına almak için mücadele edecek.

Mert Kömür'ün takımı Augsburg ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar sürecek. Almanya U20 adına 6 maça çıkan oyuncu 2 gol kaydetti.

MERT KÖMÜR KİMDİR?

Augsburg takımına 1860 Münih altyapısından transfer olan ve orta saha mevkinde forma giyen Mert Kmür, 17 Temmuz 2005 tarihinde dünyaya geldi.

183 cm boyunda olan genç oyuncu Mert Kömür, her iki ayağını da kullanabilme yeteneğine sahip. Genç isim, başta 10 numara olmak üzere birçok bölgede oynarken ceza sahası dışından şut atma özelliğine de sahip.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.