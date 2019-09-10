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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ: Avrupa şampiyonluğunu hak etmiştik

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, 'Gurur verici bir üzüntü, tabii ki göz yaşlarımı tutamadım. Çünkü biz Avrupa şampiyonluğunu hak etmiştik.' dedi.

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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olmasına ilişkin, "Buruk bir sevinç yaşıyoruz." dedi.

TVF Başkanı Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Türkiye'nin, Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 16 yıl sonra final oynadığına işaret eden Üstündağ, "Finalde son şampiyon Sırbistan'a 3-2 kaybettik. Şampiyonluğu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz ama final oynamak güzel. Bence şampiyonluk hakkımızdı. Taraftarlara, teknik ebimize, kızlarımıza, ailelerine, siz değerli basın mensubu kardeşlerime, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

A Milli Takım'ın Sırbistan ile oynadığı final maçının ardından göz yaşlarına hakim olamayan Üstündağ, "Bu kadar emeğe, bu çocukların o üzüntülü haline, hak ettikleri şampiyonluğu kaybetmelerine... Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve sokaklarda ekran kurup bizleri izleyen Türk halkına şampiyonluğu getirememenin üzüntüsünden başka bir şey olamaz. Gurur verici bir üzüntü, tabii ki göz yaşlarımı tutamadım. Çünkü biz Avrupa şampiyonluğunu hak etmiştik. Buna üzüldük." ifadelerini kullandı.

"Olimpiyat şansını yakalamak istiyoruz"

"Buruk bir sevinç yaşıyoruz." diyen Üstündağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Düşünebiliyor musunuz; ikinci olduk, üzülüyoruz. Demek ki artık şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyoruz. Ocak 2020'de Avrupa Olimpiyat Kıta Elemeleri'ne katılacağız. Olimpiyat şansını yakalamak istiyoruz. Bu takımın olimpiyatlara katılması gerekir. Takımımızın olimpiyatlarda da önemli işler yapacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalara başladık."

"Ankara seyircisiyle gurur duyuyorum"

Mehmet Akif Üstündağ, milli takımın maçlarında Ankara Spor Salonu'nu dolduran taraftarlara ayrıca teşekkür etti.

Ankara seyircisine güvenerek organizasyonu başkente aldıklarını vurgulayan Üstündağ, "Bizi bir gün yalnız bırakmadılar, mahçup etmediler. Ne diyebilirim ki onları başımızın üstünde taç etmeliyiz. Ankara seyircisi gönlümüzde taht kurdu. Bu dereceyi taraftara armağan ediyoruz. Ankara seyirciyle gurur duyuyorum. İyi ki varlar." diye konuştu.

Elde edilen başarıyı milli voleybolcuların annelerine de hediye eden Üstündağ, "Kadınlarımızı üzmesinler. Yobaz, çağ dışı insanlar kadınlarımıza bu zulmü yapmasın. Kadınlarımız pırıl pırıl bu çocukları yetiştiriyor. Ne olur artık bunlar son olsun." şeklinde görüş belirtti.

"Erkek takımımızın mücadelesi başlıyor"

Üstündağ, Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın 12 Eylül'de başlayacağını hatırlatarak, Erkek Milli Takımı'na başarı diledi.

Milli takımın bugün Slovenya'ya hareket edeceğini dile getiren Üstündağ, "Erkek takımımızın mücadelesi başlıyor. Erkeklerde de inşallah gruptan çıkacağız. Final etabına katılmayı hedefliyoruz. İnşallah oradan da bize yakışan neticelerle ayrılırız." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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