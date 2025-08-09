İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2025 Cumartesi / 15 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası, Kayseri'de başladı
Spor

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası, Kayseri'de başladı

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası başladı. Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Kayseri'de 8 ülkeden 120 sporcunun katıldığı 14 Ağustosta sona erecek şampiyona, 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda start aldı.

AA9 Ağustos 2025 Cumartesi 18:53 - Güncelleme:
Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası, Kayseri'de başladı
ABONE OL

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası başladı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Kayseri'de 8 ülkeden 120 sporcunun katıldığı 14 Ağustosta sona erecek şampiyona, 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda start aldı.

Federasyon asbaşkanı Abdullah Kahraman, gazetecilere, Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nı Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası ile bu yıl birleştirdiklerine dikkati çekerek "Buradaki Türk sporcular aynı zamanda milli takıma seçilmek için mücadele ediyor." dedi.

Bugünkü parkuru yaklaşık 75 kilometre belirlediklerini aktaran Kahraman, sporcuların Tomarza istikametinden Pınarbaşı ilçesi yakınlarında ineceklerini kaydetti.

Ali Dağı'nın yamaç paraşütü için Türkiye'nin en önemli yerlerinden birisi olduğuna vurgu yapan Kahraman "Buradaki yetkililer bu spora çok destek veriyor. Burada yıllardır çok önemli organizasyonlar yapılıyor. Dünya şampiyonası da yapıldı. Bunu yeniden yapmak için mücadele edeceğiz. Bunun için Vali Gökmen Çiçek'e söz verdik." diye konuştu.

  • Paraşüt Şampiyonası
  • Ali Dağı
  • Hava Sporları

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.