Türkiye-Yunanistan basketbol maçı hangi kanalda?

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Acropolis Turnuvası'nın son maçı olan Türkiye-Yunanistan final mücadelesini basketbolseverlerle buluşturuyor. NBA yıldızlarının yer alacağı mücadele, bu akşam 21.00'de Tivibu Spor'dan şifresiz ve canlı olarak ekranlara geliyor.

DEV TURNUVADA SON MAÇ

Dünya Kupası elemeleri ve EuroBasket 2022 öncesinde son maçlarını oynayan Ergin Ataman önderliğindeki Türkiye, Acropolis Turnuvası'nda Gürcistan'ı 101-88 skorla yenmişti. Yunanistan ise Polonya'yı 101-78 skoruyla mağlup etmeyi başardı. Turnuva Türkiye ve Yunanistan final maçı ile sona erecek.