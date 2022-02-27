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Spor

Türkiye - Yunanistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan'ı konuk edecek. Peki Türkiye - Yunanistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

AA27 Şubat 2022 Pazar 09:48 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 09:48
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FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, dördüncü maçında yarın Yunanistan'ı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele NTV'den naklen yayımlanacak.

Grubundaki ilk maçta deplasmanda Belarus'a 84-70 mağlup olan milli takım, evinde ise Büyük Britanya'ya 84-67 üstünlük kurdu. Ay-yıldızlılar, Yunanistan'a ise rakip sahada 72-71 kaybetti.

Türkiye 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle B Grubu'nda ikinci sırada yer alıyor. 2 galibiyet alan ve 1 kez mağlup olan Yunanistan ise ilk sırada bulunuyor.

Gruplarında ilk üç sırayı alan ekipler, bir üst turda mücadele etme hakkı elde edecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak.

A Milli Takım, grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekiplerle eşleşecek.

İkinci tur gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

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