A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Yunanistan ile karşılaştı. Antalya'da oynanan mücadeleyi Millilerimiz, 2-1'lik skorla kazandı.

Maça hızlı başlayan ve Yunanistan kalesinde baskı kuran Millilerimiz, 11. dakikada Cengiz Ünder'in mükemmel golüyle öne geçti. Golden sonra da baskısını sürdüren Milillerimiz, 17. dakikada Cengiz Ünder'in asisti ve Kenan Karaman'ın üç kişinin arasından yaptığı vuruş ile farkı artırdı. Yunanistan'ın tek golünü Kourbelis attı.

İlk yarıda golden sonra baskısını sürdüren Milli Takımımız, Okay Yokuşlu ile yine gole yaklaştı ancak direğe çarpan top auta gitti.

A Milli Futbol Takımımız, 2 Haziran'da Özbekistan ile de bir hazırlık maçı yaptıktan sonra, EURO2020 elemelerinde 8 Haziran'da Fransa ile Konya'da, 11 Haziran'da İzlanda ile Reykjavik'te karşılaşacak.

DÖRT İSİM İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Hazırlık karşılaşmasında Yunanistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda 3 futbolcu, ilk kez A takım seviyesinde ay-yıldızlı formayı giydi.

Antalya Stadı'nda Yunanistan ile oynanan hazırlık maçına A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun ve Kenan Karaman'dan oluşan ilk 11'i sahaya sürdü.

A Milli Takım'da kaleci Uğurcan Çakır ile savunma oyuncuları Umut Meraş ve Nazım Sangare, ilk kez ay-yıldızlı formayı terletti.

Karşılaşmada sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Enes Ünal ve Emre Taşdemir'in yanı sıra, Mert Günok, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu ile Ömer Ali Şahiner kadroda yer almadı.

TARAFTARLARA TÜRK BAYRAĞI DAĞITILDI

Stat dışındaki etkinlik alanlarında ve saha içinde futbolseverlere Türk bayrakları verildi. Yunanistan karşılaşması öncesinde Milli Takım Taraftar Kulübü, çeşitli etkinlikler düzenledi. Antalya Stadı önünde etkinlik alanına kurulan sahnede çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.