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Türkiye-Arnavutluk maçına Rumen hakem atandı

A Milli takımımızın Arnavutluk ile oynayacağı karşılaşmayı Rumen hakem Ovidiu Alin Hategan yönetecek.

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk ile yapacağı maçta Rumen hakem Ovidiu Alin Hategan düdük çalacak.
 
Millilerimiz Pazartesi günü saat 21.45'te ise Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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