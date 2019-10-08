Türkiye-Arnavutluk maçına Rumen hakem atandı
A Milli takımımızın Arnavutluk ile oynayacağı karşılaşmayı Rumen hakem Ovidiu Alin Hategan yönetecek.
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk ile yapacağı maçta Rumen hakem Ovidiu Alin Hategan düdük çalacak.
Millilerimiz Pazartesi günü saat 21.45'te ise Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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