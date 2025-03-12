Şampiyonluk yolunda F.Bahçe ile amansız bir zirve yarışına tutuşan G.Saray, taraftar desteği açısından rakibine fark attı. Lig ortalamalarının baz alındığı istatistiklere göre F.Bahçe maç başı 34.961 ortalamayla oynarken, G.Saray onu maç başı yaklaşık 7 bin 500 kişi geçerek 42 bin 520 ortalama tutturdu. Beşiktaş 29 bin 183'le üçüncülükte, Trabzonspor ise 18 bin 728 ile dördüncü sırada yer aldı. Başakşehir 2 bin 285 kişiyle son sırada yer alırken, Kasımpaşa 2 bin 342 ile sondan 2. oldu. Bodrumspor 2 bin 598'le son 3'te yer aldı. Seyirci ortalamasında son 10'da yer alan 10 takımın toplam taraftarı 41 bin 708'le G.Saray'ın gerisinde kaldı.

ZİRVEDE B.DORTMUND VAR

Galatasaray bu seyirci ortalamasıyla Türkiye'de zirvede yer almasına rağmen dünya sıralamasında ilk 50'ye girebilen tek Türk temsilcisi oldu. Dünyanın zirvesinde 81 bin 365 kişi maç başı ortalamasıyla Alman ekibi B.Dortmund var. Onu 75 bin kişilik ortalamayla bir başka Alman ekibi B.Münih takip etti. M.United 73 bin 819'la üçüncü sırada kaldı. Diğer takımlar şöyle; Milan 71 bin 346, Inter 69 bin 800, R.Madrid 67 bin 997, River Plate 67 bin 674. Yeni stadı Türk şirketi Limak tarafından inşa edilen Barcelona maçlarını başka bir statta oynadığı için 45 bin 119 kişilik ortalamayla 34. olabildi.