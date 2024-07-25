İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2024 Perşembe / 19 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0928
  • EURO
    36,014
  • ALTIN
    2522.81
  • BIST100
    10924.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ''Türkiye'de cehennem olacak'' Trabzonspor, Avrupa Ligi aşkına!
Spor

''Türkiye'de cehennem olacak'' Trabzonspor, Avrupa Ligi aşkına!

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Slovakya ekibi Ruzomberok ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Daha önce iki takımda da forma giymiş eski futbolcu Marek Sapara, Trabzonspor'da oynanacak maç için, 'Türkiye'de 'cehennem' olacak. Çok daha fazla baskı olacak ve Trabzonspor'un mükemmel ve son derece tutkulu taraftarları var.' ifadelerini kullandı.

25 Temmuz 2024 Perşembe 14:10 - Güncelleme:
''Türkiye'de cehennem olacak'' Trabzonspor, Avrupa Ligi aşkına!
ABONE OL

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Slovakya'nın Ruzomberok takımına konuk olacak.

MFK Futbol Stadyumu'nda TSİ 19.30'da başlayacak mücadeleyi Alman hakem Bastian Dankert yönetecek. Dankert'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Rene Rohde yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Timo Gerach olacak.

MAREK SAPARA EŞLEŞMEYİ DEĞERLENDİRDİ

"Güzel Bir Tesadüf"

Sapara, iki eski kulübünün karşı karşıya gelmesinin güzel bir tesadüf olduğunu belirterek şunları söyledi: "İki eski kulübümün yakın zamanda karşılaşması güzel bir tesadüf. Her ikisiyle de Şampiyonlar Ligi'nde oynadım, ancak Ruzomberok'la sadece ön elemelerde oynadım."

Türkiye'de Maç İzlemeye Gelecek misin?

Trabzonspor'da geçirdiği yıllara da değinen Sapara, "Trabzonspor'a geldiğimden bu yana 11 yıl geçti ve birçok kişinin beni arayıp Türkiye'de maç izlemeye gelip gelmeyeceğimi sorması beni çok memnun etti. Bu takımların arasındaki mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum," dedi.

"Türkiye'de 'Cehennem' Olacak"

Maçın zorlu geçeceğini belirten Sapara, Trabzonspor taraftarlarının etkisinden bahsetti: "Dürüst olmak gerekirse hiçbir avantaj görmüyorum. Maçı kazanmanız gerekiyor ve bu durumda taraftar açısından konuşursak bunun daha da dezavantaj olacağını düşünüyorum çünkü Türkiye'de 'cehennem' olacak. Çok daha fazla baskı olacak ve Trabzonspor'un mükemmel ve son derece tutkulu taraftarları var."

"Kendi Sahamızda İlk Maç Bir Avantaj Değil"

Trabzonspor taraftarlarının oluşturduğu atmosferin zorluğunu vurgulayan Sapara, "Kapasiteleri 40.000 kişi ve yarısı gelse yine 'cehennem' olacak. Ruzomberok kulübesinden kaç oyuncunun böyle bir şey yaşadığını bilmiyorum. Yani kendi sahamızda ilk maç bir avantaj değil, tam tersi," diye konuştu.

"Trabzonspor'un Tarihi Her Şeyi Anlatıyor"

Trabzonspor'un gücüne dikkat çeken Sapara, "Trabzonspor'un tarihi, nasıl bir kulüp olduğunu zaten anlatıyor. Geçen sezonu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arkasında 3. sırada tamamladılar, dolayısıyla Süper Lig'i 3. bitirmek çok zor. Orada rekabet çok büyük," dedi.

SLOVAKYA TAKIMLARIYLA 2. KEZ KARŞILAŞACAK

Trabzonspor, Slovakya temsilcileri ile daha önce bir kez 1996-1997 sezonunda UEFA Kupası 1. eleme turunda Slovan Bratislava ile karşılaştı. Deplasmanda rakibine 2-1 yenilen bordo-mavililer, sahasında 4-1 kazanarak üst tura kalmıştı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 94. MAÇ

Trabzonspor, Ruzomberok ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 94. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 93 maçta 36 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 35 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 127 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 128 gol gördü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.