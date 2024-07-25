Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Slovakya'nın Ruzomberok takımına konuk olacak.

MFK Futbol Stadyumu'nda TSİ 19.30'da başlayacak mücadeleyi Alman hakem Bastian Dankert yönetecek. Dankert'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Rene Rohde yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Timo Gerach olacak.

"Güzel Bir Tesadüf"

Sapara, iki eski kulübünün karşı karşıya gelmesinin güzel bir tesadüf olduğunu belirterek şunları söyledi: "İki eski kulübümün yakın zamanda karşılaşması güzel bir tesadüf. Her ikisiyle de Şampiyonlar Ligi'nde oynadım, ancak Ruzomberok'la sadece ön elemelerde oynadım."

Türkiye'de Maç İzlemeye Gelecek misin?

Trabzonspor'da geçirdiği yıllara da değinen Sapara, "Trabzonspor'a geldiğimden bu yana 11 yıl geçti ve birçok kişinin beni arayıp Türkiye'de maç izlemeye gelip gelmeyeceğimi sorması beni çok memnun etti. Bu takımların arasındaki mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum," dedi.

"Türkiye'de 'Cehennem' Olacak"

Maçın zorlu geçeceğini belirten Sapara, Trabzonspor taraftarlarının etkisinden bahsetti: "Dürüst olmak gerekirse hiçbir avantaj görmüyorum. Maçı kazanmanız gerekiyor ve bu durumda taraftar açısından konuşursak bunun daha da dezavantaj olacağını düşünüyorum çünkü Türkiye'de 'cehennem' olacak. Çok daha fazla baskı olacak ve Trabzonspor'un mükemmel ve son derece tutkulu taraftarları var."

"Kendi Sahamızda İlk Maç Bir Avantaj Değil"

Trabzonspor taraftarlarının oluşturduğu atmosferin zorluğunu vurgulayan Sapara, "Kapasiteleri 40.000 kişi ve yarısı gelse yine 'cehennem' olacak. Ruzomberok kulübesinden kaç oyuncunun böyle bir şey yaşadığını bilmiyorum. Yani kendi sahamızda ilk maç bir avantaj değil, tam tersi," diye konuştu.

"Trabzonspor'un Tarihi Her Şeyi Anlatıyor"

Trabzonspor'un gücüne dikkat çeken Sapara, "Trabzonspor'un tarihi, nasıl bir kulüp olduğunu zaten anlatıyor. Geçen sezonu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arkasında 3. sırada tamamladılar, dolayısıyla Süper Lig'i 3. bitirmek çok zor. Orada rekabet çok büyük," dedi.

SLOVAKYA TAKIMLARIYLA 2. KEZ KARŞILAŞACAK



Trabzonspor, Slovakya temsilcileri ile daha önce bir kez 1996-1997 sezonunda UEFA Kupası 1. eleme turunda Slovan Bratislava ile karşılaştı. Deplasmanda rakibine 2-1 yenilen bordo-mavililer, sahasında 4-1 kazanarak üst tura kalmıştı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 94. MAÇ



Trabzonspor, Ruzomberok ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 94. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 93 maçta 36 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 35 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 127 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 128 gol gördü.