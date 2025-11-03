İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2025 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0594
  • EURO
    48,4856
  • ALTIN
    5416.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye'de de forma giymişti! Eski Sırp basketbolcu Stimac gözaltına alındı
Spor

Türkiye'de de forma giymişti! Eski Sırp basketbolcu Stimac gözaltına alındı

Bir dönem ülkemizde de forma giyen eski basketbolcu Vladimir Stimac, ülkesi Sırbistan'da eylem yaparak şiddet çağrısı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

AA3 Kasım 2025 Pazartesi 15:08 - Güncelleme:
Türkiye'de de forma giymişti! Eski Sırp basketbolcu Stimac gözaltına alındı
ABONE OL

Kariyerinde bir dönem Türkiye'de de forma giyen eski Sırp basketbolcu Vladimir Stimac, dün gözaltına alındı.

Sırp basınında yer alan haberlerde, 38 yaşındaki Stimac'ın "anayasal düzenin şiddet yoluyla yıkılması çağrısında bulunduğu" gerekçesiyle 48 saat süreyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Haberde, Stimac'ın sosyal medya hesaplarından takipçilerine Meclis önüne gelme çağrısında bulunduğu belirtildi.

Stimac, 2011-2020 yılları arasında Fenerbahçe, Anadolu Efes, Türk Telekom, Beşiktaş, Teksüt Bandırma BK ve Olin Edirne Basket takımlarında oynamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.