İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2023 Pazartesi / 16 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2543
  • EURO
    29,8827
  • ALTIN
    1815.97
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye'de ilk ilk! Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun gece aydınlatması tamamlandı
Spor

Türkiye'de ilk ilk! Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun gece aydınlatması tamamlandı

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda, gece aydınlatması ile Cumhuriyet'in 100. yılına özel ışıklandırma yapıldı.

IHA29 Ekim 2023 Pazar 14:40 - Güncelleme:
Türkiye'de ilk ilk! Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun gece aydınlatması tamamlandı
ABONE OL

Sivasspor Futbol A Takımı'na ev sahipliği yapan Sivas 4 Eylül Stadyumu'na Türkiye'de ilk kez, Avrupa'da ise sayılı stadyumda bulunan gece aydınlatma projesi uygulanacağının açıklanmasının ardından çalışmalarına başlayan stadyumun isim sponsoru firma, Cumhuriyet'in 100. yılında kulübe ve Sivas'a önemli bir hizmette bulundu.

Stadyum gece aydınlatması büyük oranda tamamlandı. 400 ayrı koreografiden oluşacak aydınlatma Sivas'ta görsel bir şölen sunacak.

Sivasspor Kulübü ise konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Projeyi şehrimize ve kulübümüze hediye eden As Başkanımız Burak Özçoban ile projede emeği geçen firma çalışanlarına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.