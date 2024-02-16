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Spor

''Türkiye'de sadece Ankaragücü'nün zemini bozukmuş algısı var''

Lig Radyo'ya özel açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Yılmaz Bal, son zamanlarda gündemden düşmeyen 'Eryaman Stadyumu'nun zeminin bozuk' tartışmaları hakkında, 'Ülkede sadece Ankaragücü'nün zemini bozukmuş gibi bir algı yapılıyor. Birçok stadımızda bu sorun var. İki takımın hem ligde hem kupada oynaması zemini elbette yıprattı, gereken çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.' dedi.

16 Şubat 2024 Cuma 21:02 - Güncelleme:
''Türkiye'de sadece Ankaragücü'nün zemini bozukmuş algısı var''
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), MKE Ankaragücü'nün maçlarını Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam edeceğini belirtmesi üzerine MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Yılmaz Bal'dan ilk açıklama Lig Radyo'ya geldi. Mixed Zone programında Ömer Necati Albayrak'ın sorularını cevaplayan, "Ülkede sadece Ankaragücü'nün zemini bozukmuş gibi bir algı yapılıyor. Birçok stadımızda bu sorun var. İki takımın hem ligde hem kupada oynaması zemini elbette yıprattı, gereken çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Galatasaray maçına kadar saha futbol oynamaya müsait durumda olacak. Eminim ki TFF gelecek sezon ülke genelinde zeminlerin iyileşmesi için gereken önlemleri alacaktır." ifadelerini kullandı.

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