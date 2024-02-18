Sezon başında Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirip Galatasaray'a imza atan Wilfried Zaha'nın Türkiye macerası istediği gibi geçmedi. İlk 11'e adını monte ettiremeyen Fildişili yıldız, skor bakımından verimli bir sezon geçirse de oyuna katkı açısından Teknik Direktör Okan Buruk'un gözüne giremedi. Taraftarla kurduğu bağ da pek güçlü değil... İngiliz basınından Teamtalk, devre arasında West Ham ve Aston Villa'nın bir girişim yaptığını ancak başarısızlıkla sonuçlandığını yazdı.

DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR

Fildişili futbolcunun eski kulübü Crystal Palace başta olmak üzere; West Ham ve Aston Villa'nın ara transfer döneminde Zaha'yı kadrosuna katmak istediği belirtilen haberde, oyuncunun yarım dönemde Galatasaray'dan ayrılmak istememesi sebebiyle bu gelişmenin yaşanmadığı belirtildi. 31 yaşındaki Fildişili futbolcu, ilk 11'deki yerinin garanti olmamasından dolayı memnun değil. Ayrıca 90 dakikayı tamamlayamamaktan dolayı şikayetçi.

MALİYETİ 15 MİLYON EURO

Fildişili yıldız, sezon başında Galatasaray'la 4.35 milyon eurodan 3 yıllık kontrat imzalamıştı. 2.3 milyon euro da imza ücreti var. Sözleşmeyi tamamlaması halinde sarı kırmızılılara toplam maliyeti 15 milyon euro olacak. Başarı bonuslarıyla birlikte bu rakam daha da artıyor. 31 karşılaşmada toplam bin 758 dakika süre bulan Zaha 10 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Tecrübeli kanat oyuncusunun 5 aylık süreçte piyasa değeri 23 milyondan 17 milyon euroya düştü.